Einbruch bei der Tafel in Dinslaken Spielzeug für bedürftige Kinder gestohlen - Polizei fasst Tatverdächtigen

Dieser Fall bewegte kurz vor Weihnachten viele Menschen in Dinslaken: In die Räume des gemeinnützigen Vereins Tafel wurde eingebrochen, die Täter stahlen Lebensmittel und bei einem zweiten Einbruch Kinderspielzeug. Dieses Spielzeug, bei dem es sich um mehrere Kartons mit „Lego Technik“ handelte, war für bedürftige Kinder zu Weihnachten bestimmt. Da in der kurzen Zeit vor Heiligabend kaum die Chance auf Ersatz bestand, rollte eine Welle der Hilfsbereitschaft an. Der Fall wurde über die Grenzen von Dinslaken hinweg bekannt.