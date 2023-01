Auch Zeugen werden gesucht Autofahrerin fährt 14-jährigen Fahrradfahrer an

Auf der Frankfurter Straße, Ecke Grünstraße kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin. Der 14-jährige Fahrradfahrer befuhr gegen 7.50 Uhr die Frankfurter Straße, aus Richtung Friedrichsfeld kommend in Fahrtrichtung Dinslaken. Zeitgleich befuhr eine Autofahrerin die Grünstraße in Richtung Frankfurter Straße. Als der Radfahrer die Grünstraße passierte, fuhr die Autofahrerin mit ihrem Wagen an und berührte das Hinterrad des Fahrrades. Bei dem Anstoß stieß die linke Pedale des Fahrrades gegen die Ferse des 14-Jährigen, der sich dabei leicht verletzte, wie die Polizei mitteilt. Die Autofahrerin setzte danach ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Jetzt wird die Frau von der Polizei gesucht. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen BMW gehandelt haben. Er wurde von einer Frau gefahren, die längere blonde Haare trägt und nach Einschätzung des 14-Jährigen zwischen 30 und 40 Jahre alt ist. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und die Fahrerin des BMW und bittet diese, sich unter der Rufnummer 02064 622-0 bei der Polizei in Dinslaken zu melden.