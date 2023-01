Emschermündung bei Voerde Wenn Fische die Treppe nehmen

Ein wenig ist es so, als könne man Zeuge der Schöpfung sein. Nun nicht gerade von Himmel und Erde, aber immerhin eines Flussdeltas, und das gibt es schließlich auch nicht alle Tage. Im November 2022 hatte die Emschergenossenschaft die neugeschaffene Mündung der Emscher bei Voerde geflutet: Der Beginn von etwas ganz Neuem. Über mehrere Arme erreicht jetzt der Fluss den Rhein. Dazwischen ist die ein oder andere Insel entstanden, eine künftige Auenlandschaft, in der sich seltene Tier- und Pflanzenarten ausbreiten können. Ein neues Naherholungsgebiet für Menschen – in Zukunft. Noch ist es nicht so weit.