Polizei sucht Zeugen Drei Frauen im Krankenhaus bestohlen

Am Dienstagabend riefen drei Patientinnen des Evangelischen Krankenhauses an der Kreuzstraße die Polizei. Die Frauen, die zusammen auf einer Station in einem Dreibettzimmer lagen, hatten festgestellt, dass sie bestohlen worden waren. Den Damen im Alter von 59 und 86 Jahren hatten Unbekannte Geld entwendet.