Angebot in Moers, Dinslaken und Kevelaer Warum schon der erste Kontakt zur Krebsberatung entlastet

Zu den ratsuchenden Menschen der Krebsberatung zählen auch Zugehörige, Familien mit kleineren Kindern, in denen ein Elternteil an Krebs erkrankt ist, sowie Palliativpatienten. Der etwas abseitige Standort im Gewerbegebiet Eurotec habe dabei mehrere Vorteile, heißt es: Patienten können anonymer das Beratungsangebot wahrnehmen als es bei einem Standort zum Beispiel in der Stadtmitte der Fall wäre. Zudem stehen in unmittelbarer Nähe des Gebäudes ausreichend Parkplätze und barrierefreie Zugänge zur Verfügung.