Schaufenster in Veert eingeworfen Schmerzmittel aus Apotheke gestohlen

„Die haben ziemlich wahllos gestohlen, was sie bekommen haben“, sagt Manfred Eyll, Inhaber der Martinus-Apotheke. Er geht von Beschaffungskriminalität aus. Eyll sei am Montagmorgen von der Polizei geweckt worden – und dann gleich zur Apotheke gefahren. „Der finanzielle Wert der Medikamente ist nicht der Rede wert“, sagt der Apotheker. Viel ärgerlicher seien die Schäden an Tür und Schaufenster. Dabei konnte das Schaufenster schnell repariert werden. In unmittelbarer Nachbarschaft sei am Montagmorgen ein Malerbetrieb im Einsatz gewesen. Eyll sprach sie an und erfuhr, dass die Maler auch Glaser mit dabei haben. Schon am Montagvormittag war das Schaufenster wieder intakt.