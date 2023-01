Sozialverband am Niederrhein VdK fordert Reform der Pflegeversicherung

Pflegebedürftigkeit kann nach Angaben des Sozialverbands VdK zu Armut führen. „Deshalb ist das ein großes Thema für uns“, sagt Erika Heckmann. Die Rheinbergerin ist stellvertretende Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes am Niederrhein, der mehr als 30.000 Mitglieder in den Kreisen Wesel und Kleve sowie in Duisburg vertritt. „80 bis 85 Prozent der Betroffenen werden zu Hause betreut“, so Heckmann. „Das ist eine große Belastung für die pflegenden Angehörigen. Viele von ihnen fühlen sich allein gelassen.“ Die meisten pflegenden Personen seien Frauen, die sich um den Partner oder die Eltern kümmerten. „Dadurch, dass diese Menschen andere pflegen, können sie oft nur reduziert oder gar nicht mehr arbeiten. Dadurch gehen wichtige Rentenpunkte verloren. Jede vierte Frau ist altersarmutsgefährdet.“