Polizei bittet um Hinweise Einbrecher in Hünxe unterwegs

Hünxe · Wer waren die Täter? Was haben sie gestohlen? In ein Einfamilienhaus in Hünxe ist eingebrochen worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

09.01.2023, 11:54 Uhr

In ein Einfamilienhaus in Hünxe ist eingebrochen worden (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst