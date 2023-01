Engagement in Wülfrath Bürgerstiftung unterstützt die Tafel

Trotz der Herausforderungen kann sich die Tafel aktuell über viel Unterstützung freuen. Anfang des Jahres stieg seit Ausbruch des Ukraine-Krieges mit dem Ankommen der ersten Schutzsuchenden bereits die Zahl der Tafelgäste deutlich. Die Tendenz blieb das ganze Jahr 2022 kontinuierlich: Die Zahl stieg mit der der Inflation weiter an, weil auch zusehends immer mehr Wülfrather am Ende nicht mehr genug Geld für Lebensmittel zur Verfügung haben. Ende 2022 wurden pro Ausgabe in Spitzenzeiten rund 120 Haushalte, also über 250 Menschen, durch die Tafel mit dem Nötigsten versorgt.