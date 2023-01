Aktion Kerzenlicht in Grefrarth Weihnachtskerzen bringen Erlös für Grefrather Tafel

In der Vorweihnachtszeit wurde vielerorts die Grefrather Weihnachtskerze verkauft. Der Erlös sollte der Grefrather Tafel zugute kommen. Nun wurde ein Betrag in Höhe von 1200 Euro an Monika von Söhnen von der Grefrather Tafel übergeben. Federführend hatten die Gemeinde Grefrath, die Gemeindewerke und die Werbegemeinschaft Intakt die Aktion initiiert und betreut, flankiert von der Sparkasse Krefeld und der Volksbank Kempen-Grefrath. „Wir wollten mit der Kerze ein wenig Licht in die Häuser bringen“, beschrieb Bürgermeister Stefan Schumeckers die Idee. Zum Preis von fünf Euro war die Kerze mit der Grefrather Silhouette beim Verein „Mütter und mehr“, im Franzuse Hüske, im Oedter Frauenzimmer, bei Radsport Heiler im Oedter Nähstübchen, bei Annaline4u, im Irgat Kiosk, bei Optik Reemers bei der Anstötz GmbH und bei Bast Informationselektronik erhältlich.