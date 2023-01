Neue Werke im Museum Kevelaer Private Kunstsammlung wird öffentlich

„Das gehört zu meinen Favoriten“, sagt Veronika Kaenders, Museumsleiterin in Kevelaer, zu dem Neuzugang und bleibt vor einem großen Gemälde in Rot-Tönen mit einer beeindruckenden Frau stehen. Es ist keine geringere als Mutter Ey. Die Dame hatte eine Bäckerei in Düsseldorf, in der Nähe der Kunstakademie. Junge Künstler, die knapp bei Kasse waren, konnten bei ihr auch mit Kunstwerken bezahlen. So landete sie nicht nur auf dem Werk von Theodor Rocholl, sondern auch Otto Dix malte sie.