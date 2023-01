Ausbau in Kevelaer geht voran Innenstadt wird ans Glasfasernetz angeschlossen

Der Anschluss von Kevelaer an die Datenautobahn geht voran. Jetzt hat das Unternehmen Deutsche Glasfaser die ersten Haushalte in der Innenstadt im Bereich Kevelaer Nord an das neue Glasfaser-Netz angebunden. Die Anwohnerinnen und Anwohner können ab jetzt mit bis zu 1000 Megabit pro Sekunde surfen, telefonieren und streamen. Seit Juni 2022 baut das Telekommunikationsunternehmen die digitale Infrastruktur in Kevelaer aus und treibt damit gemeinsam mit der Stadt die digitale Versorgung voran.