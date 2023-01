22 Fälle in Geldern im Jahr 2022 So läuft die Geburt bei einer Corona-Infektion

Wie der Kreis Kleve erst vor Kurzem mitteilte, hat es vor einem halben Jahr einen tragischen Todesfall gegeben: Ein zwölf Tage alter Säugling aus Geldern war an Covid-19 erkrankt und verstorben. Das Kind soll weitere schwere Erkrankungen gehabt haben. Ob es an den Folgen der Corona-Infektion gestorben ist, konnte bislang nicht geklärt werden. Viele werdende Mütter fragen sich nun, was passiert, wenn sie selbst zum Geburtstermin an Covid-19 erkrankt sind. Wir sprachen mit Ute Janßen, der neuen Leiterin der Gynäkologie, und Karsten Thiel, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche im St.-Clemens-Hospital Geldern über den Umgang mit werdenden Mütter, die positiv getestet sind.