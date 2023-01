Kommentar Unsere Woche Um Arbeitskräfte muss man kämpfen

Ich muss im neuen Jahr noch einmal auf eines meiner zentralen Themen aus dem Vorjahr zurückkommen. Beim IHK-Neujahrsempfang sprach Präsident Werner Schaurte-Küppers wie so viele vor ihm vom „Fachkräftemangel“ als großes Problem. Das wird aber auch durch Wiederholungen nicht richtiger. Wir haben keinen Fachkräftemangel, wie haben einen massiven Arbeitskräftemangel. In allen Branchen, in allen Bereichen. Der Ingenieur fehlt genauso wie der Spannmann, der Meister genauso wie der Erntehelfer, die Finanzbuchhalterin genauso wie die Aushilfskellnerin für die große Hochzeitsfeier. Postbote, Pilot, Fahrer, Friseur, Koch, Chemiker, Pflegekraft, Zeitungsbote, Mediziner, Kfz-Mechaniker, Bäcker, Lehrer und Metzger, die Liste ist unendlich lang.