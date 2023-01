Tag der Ausbildung in Geldern Mit Messe gegen den Arbeitskräftemangel

Um die Jugendlichen, die sich für eine Ausbildung interessieren, direkt anzusprechen, hat sich der Familienbetrieb dazu entschieden, als Aussteller beim Tag der Ausbildung am Berufskolleg Geldern mitzumachen. In den vergangenen beiden Jahren musste die Veranstaltung coronabedingt digital stattfinden, was nach Meinung des Schulleiters Andreas Boland nur die zweitbeste Wahl war. „Es war wichtig, die Ausbildungsmesse auch in Distanzform weiterzuführen, um die Marke am Leben zu halten“, so Boland. „Aber nichts ist besser, als wenn die Betriebe persönich auf die Jugendlichen zugehen und für einen Ausbildungsplatz begeistern können.“