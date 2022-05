Unfall in Kervenheim : Bürgerbus kollidiert mit Jeep

Kevelaer/Uedem Die Kreuzung kurz vor der Autobahnauffahrt zur A57 in Kervenheim ist ein Unfallschwerpunkt. Jetzt krachte es dort wieder. Diesmal war ein Bürgerbus beteiligt.

Der Bürgerbus aus Kervenheim war am Freitagvormittag in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Wie die Polizei berichtet, war der Wagen von Winnekendonk in Richtung Kervenheim auf der Winnekendonker Straße unterwegs. Am Zubringer zur Autobahn wollte der Bürgerbus die Schloss-Wissener-Straße überqueren. Zu der Zeit kam ein Jeep aus Weeze, der Richtung Uedem unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Jeep in ein Feld geschleudert, überschlug sich zweimal und blieb auf dem Dach liegen.