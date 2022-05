Autobahn bei Grevenbroich : Fahrzeug brennt auf A 46 – Unfall mit Polizeiauto

Grevenbroich/Jüchen Am Donnerstagabend ist rund einen Kilometer vor Kapellen ein BMW auf der Autobahn in Flammen aufgegangen. In der Folge kam es zu einem Unfall an der Anschlussstelle Jüchen, an dem ein Streifenwagen der Polizei beteiligt war.

Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr ist ein etwa sieben Jahre alter BMW auf dem rechten Fahrstreifen der A 46 zwischen Grevenbroich und Kapellen in Brand geraten: Die Flammen aus dem Motorraum griffen schnell auf das gesamte Auto über. Das rief den Löschzug Gierath der Feuerwehr Jüchen auf den Plan, der mit zwei Einsatzfahrzeugen zur Autobahn ausrückte. „Als wir eintrafen, stand das Fahrzeug in Vollbrand“, berichtet Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus seinem Wagen befreien. Um den Brand löschen zu können, mussten die Einsatzkräfte die A 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf kurzzeitig komplett sperren.

Die Feuerwehr löschte den BMW mit Wasser und Schaum. Foto: Feuerwehr Jüchen

Die Sperrung und die spätere Verengung auf nur einen Fahrstreifen führte zu einem Stau: Der Verkehrsfunk meldete zwischenzeitlich zwei Kilometer zwischen Grevenbroich und Kapellen. Das wiederum rief die Autobahnpolizei auf den Plan, die nicht nur die Brandstelle absichern, sondern auch eine Auffahrt sperren sollte. Wie die für Autobahnangelegenheiten zuständige Polizei in Düsseldorf am Freitag auf Anfrage mitteilte, kam es an der Anschlussstelle Jüchen zu einem Unfall, bei dem ein Streifenwagen beteiligt war. Den Angaben zufolge kollidierte ein 24-Jähriger in seinem Wagen mit dem Polizeiauto, das dort wenden wollte. Der junge Mann und die Fahrerin des Streifenwagens wurden laut Autobahnpolizei leicht verletzt. „Beide Fahrzeuge wurden so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren“, sagte ein Sprecher. Die Ermittlungen zur Ursache dieses Unfalls dauern an.