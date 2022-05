Neues vom Krankenhaus in Kevelaer : Stationen im Hospital sind kernsaniert

Neues vom Krankenhaus in Kevelaer

Kevelaer Der nächste Teil des Umbaus im Krankenhaus Kevelaer ist abgeschlossen. Als nächstes wird auch die Stroke Unit (Schlaganfall-Einheit) in den kommenden Wochen und Monaten technisch auf ein neues Niveau gehoben.

(RP) „Das Marienhospital hat die Versorgungsqualität für die Menschen in und um Kevelaer in den letzten Jahren immens verbessert“ so die Verantwortlichen des Krankenhauses, die darauf verweisen, dass die Patientenzahlen kontinuierlich gestiegen seien. Baulich konnte das Krankenhaus des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums mit der medizinischen Entwicklung jedoch nur bedingt Schritt halten. Daran wird, wie berichtet, seit einiger Zeit mit Hochdruck gearbeitet. Im Haus gibt es im laufenden Betrieb eine Kernsanierung – eine echte logistische Herausforderung.