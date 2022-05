Unfall in Willich : Zwei E-Bike-Fahrer leicht verletzt

Willich Zwei Unfälle auf Willicher Stadtgebiet, an denen E-Bikes beteiligt waren, meldet die Polizei.

Am Mittwoch, um kurz nach 7.30 Uhr fuhr eine 32-Jährige aus Willich mit ihrem Pkw auf der Pasteurstraße in Richtung Alperhofweg und wollte kurz vor einer Kreuzung nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Ihr entgegen kam ein 59-jähriger Krefelder auf seinem E-Bike. Dieser versuchte noch, dem abbiegenden Auto auszuweichen, konnte den Zusammenstoß auch verhindern, stürzte aber und wurde leicht verletzt. Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 24-Jähriger aus Duisburg mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt an der Kirchhofstraße in Neersen. Dabei übersah er einen mit seinem Pedelec auf der Kirchhofstraße fahrenden 74-Jährigen aus Mönchengladbach. Durch den Zusammenstoß kam der Pedelec-Fahrer zu Fall und verletzte sich leicht.