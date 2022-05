Strecke in Weeze fertig : Neuer Radweg um den Kies-See in Vorselaer

Der neue Radweg in Vorsealer wurde gleich mal getestet. Foto: Hülskens

Weeze Jetzt gibt es eine neue Route für Radler und Wanderer in Weeze. Sie können den See in Vorsealer umrunden. Das ist Teil der Rekultivierung.

Jetzt wurde ein etwa ein Kilometer langer Rad-/Wanderweg im Nordwesten der Kiesgewinnung in Vorselaer eröffnet. Der neue Weg am Rande des Seeufers (ein gemeinsames Projekt vom Rohstoffunternehmen Hülskens und der Gemeinde Weeze) stellt eine alte Verbindung zwischen dem Scheppersweg/Plaeserweg im Südwesten und dem Vorselaerer Weg im Norden wieder her. Parallel dazu verläuft in diesem Bereich auch ein Reitweg. Damit kann der Kiessee nun komplett auf einer Strecke von 4,7 Kilometern umrundet werden. „Hier ist durch die Rekultivierung bereits während der Rohstoffgewinnung wieder ein Stück Natur aus zweiter Hand entstanden, bei dem die Förderung der Artenvielfalt im Vordergrund steht. Hier finden viele, vor allem bedrohte Tier- und Pflanzenarten einen geschützten Lebensraum. Mit dem neuen Wegeabschnitt können auch die Bürgerinnen und Bürger das jetzt unmittelbar erleben“, so Bürgermeister Georg Koenen sowie Franz-Josef Stenmans von der Firma Hülskens.

Schon kurz nach Beginn der Rohstoffgewinnung in Vorselaer begannen die Rekultivierung des Seeufers und standortgerechte Bepflanzung, so dass heute etwa 80 Prozent der Randböschungen des später etwa 54 Hektar großen Sees wiederhergerichtet sind. Auf der Wasserfläche betreibt Hülskens eine schwimmende Photovoltaikanlage als Pilotprojekt, über die das Kieswerk seine eigene Stromversorgung sicherstellt.

(RP)