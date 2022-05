Tag der Städtebauförderung : Informationen zu Bauprojekten

Kevelaer In Kevelaer wird derzeit viel gebaut. Infos dazu gibt es am Tag der Städtebauförderung. Auch die Musterfläche für den Peter-Plümpe-Platz ist zu sehen.

Am Samstag, 14. Mai, findet der „Tag der Städtebauförderung“ statt. Von 10 und 16 Uhr wird es auf dem Peter-Plümpe-Platz, dem Kapellenplatz und hinter dem Museum in Kevelaer verschiedene Anlaufpunkte geben.

Für die Kinder gibt es eine „Sandbaustelle“ auf dem Kapellenplatz. Hier können sich die Kinder mit Spielzeug-Radladern austoben oder auf dem Sitzbagger im Sand graben. Für die Erwachsenen gibt es am Bauwagen Infos über die Baumaßnahme am Kapellenplatz. Darüber hinaus können sich alle auf einer Tafel an der Wand hinter dem Niederrheinischen Museum über den Verfügungsfonds informieren. Die Stadt unterstützt mit dem Verfügungsfonds privates Engagement der Bürger. Der Fonds finanziert sich zu mindestens 50 Prozent aus privaten Mitteln und wird zu gleichen Teilen aus Mitteln der Städtebauförderung kofinanziert. Das bedeutet: Jeder Euro, der aus privatem Vermögen in den Verfügungsfonds eingezahlt wird, wird mit dem gleichen Betrag aus dem Etat der Städtebauförderung bezuschusst.