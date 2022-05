Fußgänger in Wesel von Kleintransporter erfasst : 81-Jähriger stirbt nach Unfall in der Notaufnahme

Wesel Ein Kleintransporter hat beim Zurücksetzen einen 81-jährigen Fußgänger erfasst. Der Mann starb wenig später in der Notaufnahme des Krankenhauses.

Tödlich endete für einen 81-jährigen Mann aus Wesel am Donnerstag ein Verkehrsunfall auf der Straße Am Schepersfeld. Gegen 12 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann aus Bad Wünnenberg mit seinem Kleintransporter rückwärts in eine Grundstückszufahrt. In Höhe eines Hauses erfasste der Kastenwagen den 81-Jährigen, der hinter dem Fahrzeug her ging.