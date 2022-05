“Biker Days“ bei Polo : Neusser Straße in Jüchen wird am Wochenende zur Einbahnstraße

Neusser Straße in Jüchen wird am Wochenende zur Einbahnstraße

Jüchen Wegen der Großveranstaltung bei Polo in Jüchen gibt es Änderungen im Straßenverkehr. Wir erklären, wie Fahrer geleitet werden und wo Parkplätze für Motorräder und Autos zur Verfügung stehen.

Autofahrer müssen sich wegen der „Biker Days“ bei Polo am Wochenende auf eine geänderte Verkehrsführung einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll die Neusser Straße zwischen der Kreuzung bei Polo und dem Kreisverkehr am Gewerbegebiet zu einer Einbahnstraße werden, die nur noch für den Verkehr in Fahrtrichtung Stadtzentrum freigegeben ist. Fahrer, die aus Jüchen kommen und in Richtung Gierath/Autobahn möchten, werden durch das Gewerbegebiet geleitet. Die Regelungen gelten für den 14. und den 15. Mai.