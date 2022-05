Unfälle in Kevelaer und Issum : Unbekannter fährt Mädchen in Kevelaer an und flüchtet

Gelderland Die Polizei meldet nicht ganz alltägliche Unfälle. In Kevelaer flüchtet ein Mann, der ein Mädchen angefahren hat, in Issum verursacht ein Mann ohne Führerschein einen Unfall.

Mann fährt in Kevelaer Mädchen an Am Donnerstag gegen 13.20 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Lindenstraße in Richtung B 9 unterwegs. Hier wollte er nach rechts abzubiegen, übersah dabei aber eine 14-jährige Radfahrerin aus Kevelaer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich das Mädchen leicht verletzt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht darum, sondern setzte laut Polizei seine Fahrt einfach fort. Bei dem Pkw soll es sich um einen Volvo gehandelt haben. Die Radfahrerin wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zeugen sollten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02823 1080 melden.



Unfall ohne Führerschein in Issum Am Mittwoch wurden bei einem Verkehrsunfall in Issum zwei Personen leicht verletzt. Gegen 19.05 Uhr bog an der Einmündung Weseler Straße/Nordring ein 42-jähriger Mann aus Duisburg mit seinem Mazda nach links in den Nordring ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden Chevrolet eines 65-jährigen Mannes aus Issum, der Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Laut Polizei hat der 42-jährige Unfallverursacher keinen Führerschein.



Überwachungskamera filmt Flüchtenden in Straelen In der Nacht auf Mittwoch gegen kurz vor 2 Uhr hat laut Polizei ein unbekannter Radler einen weißen Opel Astra touchiert und beschädigt, der auf dem Gelände einer Tankstelle an der Wankumer Straße abgestellt war. Danach flüchtete er jedoch in Richtung Zand, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Die Mitarbeiterin der Tankstelle sah den Unfall. Auch auf einer Überwachungskamera ist der Vorfall festgehalten. Demnach ist der Radfahrer zwischen 30 und 45 Jahre alt und von kräftiger Statur. Der Unbekannte hat eine Halbglatze mit einem grauen Haarkranz. Er trug in der Nacht eine dunkle Hose sowie eine dunkle Sportjacke und darunter ein blaues T-Shirt. Unterwegs war er mit einem silbernen Damenrad, ausgestattet mit zwei Satteltaschen