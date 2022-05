Kommentar Unsere Woche : Jede Stimme ist wichtig

Meinung Wer wird Nachfolger von Margret Voßeler-Deppe? Am Sonntagabend wissen wir, wer ab Montag regelmäßig in die Landeshauptstadt fährt. In den vergangenen intensiven Wahlkampfwochen wurde deutlich, dass es wichtig ist, dass das Gelderland auch in Zukunft eine starke Stimme in Düsseldorf hat.

Bei der vergangenen Landtagswahl war Issum das Vorbild: Mit 72,7 Prozent gab es dort die höchste Wahlbeteiligung, Weeze schnitt mit 59,1 Prozent am schlechtesten ab. Hoffen wir, dass sich morgen alle Issum zum Vorbild nehmen und die Beteiligung mindestens so hoch wird. Denn die Landtagswahl ist eine wichtige Entscheidung für unsere Region, die es verdient hat, dass möglichst jeder zur Urne geht.

Wer wird Nachfolger von Margret Voßeler-Deppe? 2017 setzt sich die CDU-Kandidatin mit 50,1 Prozent deutlich durch. Am Sonntagabend wissen wir, wer ab Montag regelmäßig in die Landeshauptstadt fährt. In den vergangenen intensiven Wahlkampfwochen wurde deutlich, dass es wichtig ist, dass das Gelderland auch in Zukunft eine starke Stimme in Düsseldorf hat. Der ländliche Raum darf nicht untergebuttert werden, so klang es bei fast allen Kandidaten. Tatsächlich ist es eine große Gefahr, dass bei Themen wie der Energiewende die Stimmen aus den Großstädten entscheiden, wir auf dem Land aber die Folgen zu tragen haben. Wenn man in Köln, Münster oder Dortmund über mehr Windkraft und weniger Abstände zu Häusern spricht, tut man das in der Sicherheit, nicht selbst betroffen zu sein. Die großen Windräder werden bei uns aufgebaut. Dass das im Kern richtig ist, bestreitet niemand, trotzdem sollten die Betroffenen mitsprechen dürfen über das Wo und Wie.

Oder nehmen wir die hohen Energiepreise. Da geht es nicht nur um die Industrie in Duisburg, es geht auch um den Gartenbau am Niederrhein. Viele Pendler leben hier, eine gute Anbindung der Ortschaften mit Bus und Bahn ist immer noch in weiter Ferne. Sind in Zukunft noch Neubaugebiete möglich, können wir weitere Gewerbeflächen ausweisen? Muss man für den Kindergarten weiterhin Gebühren bezahlen? Wie wird das mit dem Straßenbau und den Anliegerbeiträgen geregelt? Es gibt viel zu tun im neuen Landtag.

Entscheiden Sie mit, wer für uns in Düsseldorf spricht und wer die neue Regierung bildet. Lassen Sie ihr Wahlrecht nicht ungenutzt. Jede Stimme ist wichtig. Es ist ein Privileg, über das Parlament entscheiden zu dürfen. Egal, wie schön das Wetter ist, den kleinen Abstecher ins Wahllokal kann man schaffen.

Dirk

Möwius