Schwere Unglücke in Kevelaer und Kapellen : Autofahrerin stirbt nach schwerem Unfall

Gleich zwei schwere Unfälle gab es über Pfingsten im Gelderland (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kevelaer/Kapellen Gleich zwei schwere Unfälle gab es über Pfingsten im Gelderland. In Kevelaer kam eine Frau ums Leben, nach einem Unglück in Kapellen schwebt eine 13-Jährige in Lebensgefahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Die 71-jährige Frau aus Kevelaer, die bei einem Unfall am Sonntag schwer verletzt wurde, ist am Montag gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Wie berichtet, war die Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der B9 in Kevelaer in Höhe der Kiesbaggerei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug war dabei gegen einen Baum geprallt. Die Feuerwehr musste die schwer verletzte Frau aus dem Auto befreien. Möglicherweise war ein medizinischer Notfall Grund für den Unfall. Es könnte sein, dass die Frau einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall am Steuer erlitten habe, so eine Polizeisprecherin. Der Hergang des Unfalls spreche für eine solche Ursache. Konkrete Hinweise sollen die weiteren Ermittlungen in dem Fall bringen. Der Opferschutz der Polizei Kleve betreute die Angehörigen.

Einen weiteren schweren Unfall hatte es, wie berichtet, am Samstagabend in Kapellen gegeben. Dort wollte ein 16-jähriger Gelderner mit seinem Kleinkraftrad auf der Straße Am Mühlenwasser nach links in den Bönninger Weg abbiegen. Das sah eine nachfolgende 18-jährige Autofahrerin aus Kevelaer offenbar zu spät und touchierte mit ihrem Auto das Kleinkraftrad, worauf der Fahrer stützte.