Erfolgreiches Vogelschießen : Stefan Manders ist neuer König der „Seb“ in Kevelaer

Kevelaer Max Tangermann ist der neue Prinz der St.-Sebastianus-Bruderschaft. Klotzkönigin 2022 wurde wie schon 2017 und 2018 Renate Roelofs.

Die St.-Sebastianus-Bruderschaft Kevelaer, die „Seb“, hatte zum Preis-, Prinzen- und Königvogelschießen eingeladen. Am Abend vor dem Vogelschießen traf man sich zum traditionellen Peelen und Klotzkönigschießen auf dem Hochstand des Stadtbundes an der Josef-Schotten-Schützenhalle. Die erfolgreichen Schützen: 1. Preis Theo Verbeek, 2. Preis Benedikt Berretz, 3. Preis Jörg Brade, 4. Preis Guido Langenhuizen. Klotzkönigin 2022 wurde wie schon 2017 und 2018 Renate Roelofs.

Pünktlich traf sich die gesamte Bruderschaft am Samstagvormittag an ihrem Vereinslokal „Goldener Schwan“. Mit Begleitung durch den Musikverein Kevelaer und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr wurden Königin Annegret Berretz und Adjutantin Christine Bielen an der Residenz auf der Hubertusstraße abgeholt. Eine besondere Freude war es Präsident Hans-Gerd (Tutti) Rütten, mit Benedikt Berretz ein neues Mitglied in die Bruderschaft aufzunehmen. Nach einem kurzen Gebet ging es zur Vogelstange. Das Preis-, Prinzen- und Königsvogelschießen begann mit den Ehrenschüssen von Königin Annegret Berretz, Präsident Hans-Gerd Rütten, Major Volker Brammertz und Präses Gregor Kauling. Die Jugend machte den Anfang und nahm den Jugendvogel recht schnell auseinander. Nach kurzer Zeit schoss Max Tangermann den 1. und Aylin Henn den 2. Preis ab. Den 3. Preis holte sich Tobias Langenhuizen. In der Zwischenzeit gelang es Elias Schagen, den Vogel auf der Scatt-Anlage herunterzuholen. Prinz der Seb wurde Max Tangermann. Zu seiner Adjutantin ernannte er Aylin Henn.