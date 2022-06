Unfall in Mönchengladbach : 86-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Mann war mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto. Bei der Kollision wurde der 86-Jährige auf die Straße geschleudert.

Ein 86-jähriger Mann ist am Dienstag bei einem Unfall in Mönchengladbach lebensbedrohlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Mann gegen 13.15 Uhr mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl auf einem Feldweg in Richtung Zoppenbroicher Straße unterwegs.