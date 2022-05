Körperverletzung in Mönchengladbach : Dieb sprüht Pfefferspray auf 61-Jährigen

Mönchengladbach Ein Hausbesitzer beobachtet, wie ein Fremder in seiner Garage das Auto öffnen will. Als er den Verdächtigen anspricht, wehrt dieser sich.

In einer Garage an der Straße Koch ist es am Samstag zu einem versuchten Diebstahl mit anschließender gefährlicher Körperverletzung gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit.