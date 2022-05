Unfall auf der A 61 in Mönchengladbach : Lkw-Fahrer eingeklemmt – Rettungshubschrauber landet in Autobahn-Nähe

Bei einem Unfall auf der A 61 in Höhe der Abfahrt Holt ist am Montag ein Lkw-Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt worden. Foto: Hans-Peter Reichartz

Update Mönchengladbach Auf der A 61 ist es am Montag zu einem schweren Lkw-Unfall in Höhe der Abfahrt Mönchengladbach-Holt gekommen. Beteiligt ist auch ein Gefahrguttransporter. Zurzeit ist die Autobahn gesperrt. Es gibt zwei Schwerverletzte.

Zwei Lkw sollten nach ersten Meldungen an dem Unfall auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz beteiligt sein. Mittlerweile wird von vier Lkw und einem Pkw gesprochen. Offenbar ist es dort am Montagabend zu einem Auffahrunfall zwischen dem Kreuz Mönchengladbach und der Abfahrt Mönchengladbach-Holt gekommen. Ein Lkw-Fahrer wurde in seiner Kabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Er landete in der Nähe des Unfallortes, soll aber ohne Patient wieder abgeflogen sein.