Großveranstaltung im Mönchengladbacher Hockeypark : Neuer Anlauf zum „Run & Fun Firmenlauf“

So füllte der Run & Fun Firmenlauf in den vergangenen Jahren den Hockeypark. Foto: Josie Hilgers

Mönchengladbach Nach zwei Absagen wegen der Pandemie soll es nun am 12. September im Hockeypark wieder einmal mit fast 5000 Startern klappen. Was Teilnehmer erwartet und wie sie sich anmelden können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Hintzen

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Auch im vergangenen Jahr hat Josie Hilgers trotz der Pandemie die Flinte nicht allzu schnell ins Korn geworfen. Die Absage des für den September geplanten „Santander Run & Fun“ Firmenlaufs kam erst Anfang August 2021. Es war wegen Corona die zweite in Folge. Nun nimmt die Organisatorin der Veranstaltung im Nordpark wieder Anlauf: „Der Santander Run & Fun Firmenlauf findet nach zwei Jahren coronabedingter Pause am 12. September 2022 wieder in Mönchengladbach statt“, verkündet Hilgers hoffnungsfroh. Wie sehr das die Veranstalter freut, lassen schon die Sätze erahnen, mit denen sie im vorigen Jahr die Absage kommentierten: „Wir vermissen Euch, Eure aufgeregten Gesichter an der Startlinie, die ausgelassene Stimmung im schönen Stadion. Wir freuen uns riesig darauf, 2022 endlich wieder mit Euch gemeinsam aktiv werden zu können.“

Macht die Pandemie bis zum 12. September 2022 nicht erneut einen Strich durch die Rechnung, wird es die zehnte Auflage des Firmenlaufs sein, bei dem in den vergangenen Jahren jeweils zwischen 4500 und 5000 Mitarbeiter Mönchengladbacher Unternehmen an den Start gingen. Und weil es bei dem Rennen nicht nur um Sport, sondern auch um Spaß geht, kommen viele Firmen-Teams in verrückten Kostümen – wissend, dass am Ende in einem Wettbewerb das kreativste Gewand gewählt wird.

Unternehmen, aber auch Behörden, Verbände, Vereinigungen, Universitäten und medizinische Einrichtungen können beliebig viele Starter zu dem Lauf anmelden. Mindestalter: 16 Jahre, für Starter zwischen 16 und 18 Jahren muss eine Einverständniserklärung der Eltern vorgelegt werden. Ein Team muss einen „Captain“ benennen, der für die Anmeldung verantwortlich ist. Die ist ausschließlich via Internet unter www.santander-run-fun-mg.de möglich.

Die Strecke ist ungefähr 5,2 Kilometer lang, führt vom Hockeypark durch das Nordpark-Areal und wieder zurück zum Hockeypark. Sie kann entweder laufend oder gehend absolviert werden. Die Laufzeiten der Teammitglieder, so die Veranstalter, werden zu einem Gesamtergebnis aufsummiert, das für die Platzierung der Teams in den drei Wertungskategorien Damen, Herren und Mixed ausschlaggebend ist. Allerdings geht es nicht um großartige Rekorde. Es gilt vielmehr das Motto: „Dabei sein ist alles“. Darum werden auch Einzelwertungen und Sonderwertungen wie „schnellste Chefin“ oder „schnellster Chef“ und das originellste Kostüm ausgelobt. Im Anschluss an den Lauf werden im Hockeypark alle Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner sowie die Sieger in allen anderen Wertungen geehrt. Danach legt ein DJ zu einer Party auf. Das Veranstaltungsgelände wird am 12. September um 16 Uhr geöffnet. Der Startschuss für den Lauf fällt um 19 Uhr, die Party inklusive Siegerehrung soll um 20 Uhr losgehen.