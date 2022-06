Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 2. Juni 2022) : Vier Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Bundesweit sind laut Robert-Koch-Institut 48.502 Neuinfektionen gemeldet worden – 11.969 davon in NRW. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Im Stadtgebiet werden wieder mehr akut Infizierte intensivmedizinisch behandelt. Außerdem steigt die Corona-Fallzahl weiter an. Die Werte im Überblick.

443 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 2. Juni 2022, für Mönchengladbach gemeldet. Damit sind aktuell 927 Bürger akut infiziert (Vortag: 829). Der Wert ist in dieser Woche kontinuierlich gestiegen, am Montag lag er noch bei 695.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert für Mönchengladbach am Donnerstag mit 251,5 (Vortag: 222,6) an. Der landesweite Durchschnitt wird mit 238,7 (Vortag: 220,9) und der Bundesschnitt mit 221,4 (Vortag: 207,0) angegeben.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Donnerstag, 2. Juni 2022, 14.18 Uhr) vier Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Kliniken intensivmedizinisch behandelt. Zwei davon werden invasiv beatmet. Am Morgen lag der Wert noch bei fünf Covid-19-Intensivpatienten, am Vortag hingegen bei zwei und am Montagmorgen sogar bei null.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Donnerstag tagesaktuell mit 2,37 an. Am Vortag wurde ein Wert von 2,16 gemeldet, der nachträglich auf 2,68 korrigiert wurde.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 72.445 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 71.185 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 333 Bürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

(capf)