Toter Säugling in Mönchengladbach : 24-jährige Mutter im Fall Rabea festgenommen

Toter Säugling in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Tatverdächtige hat in der Vernehmung die Tat eingeräumt und wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Wie die Ermittler auf ihre Spur kamen.

Eine Mordkommission der Polizei Mönchengladbach hat am Mittwoch, 1. Juni 2022, gegen 6 Uhr eine 24-jährige Frau aus dem Mönchengladbach Stadtteil Hardterbroich-Pesch wegen des dringenden Tatverdachtes, nach der Entbindung ihre Tochter gewaltsam getötet zu haben, vorläufig festgenommen. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemeldung mit.

Am 28. März 2022 hatte der Fund eines toten Säuglings in einem öffentlichen Müllbehälter an der Ackerstraße/Carl-Diem-Straße die Ermittlungen ausgelöst. Das getötete Baby erhielt von der Mordkommission den Namen Rabea.