Kriminalität in Mönchengladbach : Mann niedergeschlagen und beraubt

Mönchengladbach Zwei Männer griffen einen Monteur an der Breitenbachstraße an. Als er bewusstlos war, stahlen sie sein Geld, sein Handy und seine Turnschuhe.

Rettungskräfte haben am Donnerstag gegen 6.50 Uhr einen hilflosen 38-jährigen Mann mit Gesichtsverletzung an der Breitenbachstraße gefunden. Sie brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der polnisch sprechende Monteur arbeitet laut Polizeibericht zurzeit in Mönchengladbach. Er gab an, zwischen 22 und 23 Uhr an der Breitenbachstraße beraubt und geschlagen worden zu sein. Ihm seien zwei Männer auf der Straße entgegengekommen und hätten ihn nach einer Zigarette gefragt, diese habe er den Fremden gegeben und sei weitergegangen. Kurz darauf hätten ihn die Männer angegriffen, und er sei auf den Boden gefallen. Danach könne er sich an nichts mehr erinnern.