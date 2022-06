350 Jahren St.-Antonius-Bruderschaft Twisteden : Silke Grüntjens ist Jubiläumskönigin in Twisteden

Silke Grüntjens ist Jubiläumskönigin in Twisteden

Twisteden Zu ihren Ministern erwählte sie Dirk Mülders, Marcel Nitzsche und Rafael Derks. Auch die Jungschützen ermittelten ihre Würdenträger. Die offizielle Proklamation der neuen Würdenträger findet am Kirmessamstag, 17. September

Es ist eine besondere Ehre. 350 Jahre gibt es die St.-Antonius-Bruderschaft Twisteden. Am Himmelfahrtstag fand das Vogelschießen statt. Nach dem Antreten am Bürgerhaus zog die Bruderschaft unter der musikalischen Begleitung des Musikvereins Eintracht Twisteden zur Residenz des amtierenden Königs Henning Fritz. Zu Ehren des Königs und seiner Minister Jan Krouwel, Michael Brünken und Daniel Verfürden zeigten die Fahnenschwenker ihr Können. Anschließend ging es zur Vogelstange am Huxenweg, wo die Jubiläumsmajestäten ermittelt werden sollten.