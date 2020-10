GWG-Häuser : Wohnungsgesellschaft hat Altbauten in Grefrath modernisiert

Grefrath Die GWG hat rund 1,5 Millionen Euro in die Sanierung der beiden Mehrfamilienhäuser an der Bahnstraße 64 und 64a investiert. Einige Wohnungen sind noch zu mieten.

Die beiden Mehrfamilienhäuser an der Bahnstraße 64 und 64a in Grefrath versprühten den typischen Charme der 1960er-Jahre: gelb verputzte Balkone, rote Klinker, im Treppenhaus Glasbausteine. Heute, nach einem Jahr Kernsanierung, ist es fast nicht wiederzuerkennen. Die alten Balkone wurden in den Wohnraum integriert, so dass sich die Wohnfläche vergrößerte. Jeder Wohnung wurde ein neuer Balkon in Stahlkonstruktion vorgebaut. Der Gebäudekomplex ist nach einer Dämmung weiß verputzt und teilweise mit braunen Klinkerriemchen gestaltet. Damit wurde die Außenansicht an das Nachbargebäude Bahnstraße 62a angeglichen, das im vorigen Jahr von der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft des Kreises Viersen (GWG) neu errichtet wurde.