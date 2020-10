FDP-Parteitag in Oedt : Bezirksparteitag: FDP grenzt sich klar von AfD ab

FDP-Parteitag in Oedt

Grefrath In Grefrath-Oedt wurde jetzt der Vorstand der Liberalen am Niederrhein neu gewählt. Dietmar Brockes aus Brüggen bleibt Bezirkschef. Stellvertreter sind Otto Fricke, Michael Terwiesche und Wilhelm Bies.

Der Parteitag des FDP-Bezirksverbandes Niederrhein sollte bereits im März stattfinden. Wegen des Corona-Lockdowns musste er aber verschoben werden. Am Freitagabend kamen nun 80 Delegierte aus den Kreisen Kleve, Viersen und Wesel sowie den kreisfreien Städten Duisburg, Krefeld und Mönchengladbach in der Oedter Albert-Mooren-Halle zusammen.

Der ungewöhnlich große Abstand von anderthalb Jahren zur letzten Bezirksverbandsversammlung war erforderlich, weil noch die Europawahlen aufgearbeitet wurden. Was Brockes bedauert: „Die FDP vom Niederrhein ist leider nicht im Europaparlament vertreten.“ Die Kommunalwahlen seien für die Liberalen „sehr durchwachsen“ ausgefallen: „Wir haben schon mehr erwartet“, erklärte Brockes und differenzierte: „Wir haben etwas zugelegt, wo wir vorher eher schwach waren, und haben dort verloren, wo wir stärker waren.“ Was ihm aufgefallen ist: „In den ländlichen Bereichen haben wir viele Stimmen an Wählergemeinschaften verloren.“ Es müsse hierzu eine Gegenstrategie entwickelt werden. Die Wählergemeinschaften verkauften ihre Überparteilichkeit als Stärke, dabei fehlten Kontakte zur Kreis- und zur Landesebene. Landtags- und Bundestagsabgeordnete müssten auf diese Vorteile aufmerksam machen und vor Ort Präsenz zeigen.