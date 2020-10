Kommunalwahl 2020 im Kreis Viersen : Das ist der neue Kreistag

Kreis Viersen Mehr Mitglieder, eine neue Kräfteverteilung, eine neue Partei: Das sind einige Merkmale des künftigen Kreistags.

Wie haben sich die Kräfteverhältnisse verschoben? Der neue Kreistag wird größer: Statt 58 Sitzen hat er 64. Die Kandidaten der CDU haben wie bei der Wahl vor sechs Jahren alle 27 Kreiswahlbezirke direkt gewonnen. Über die Liste ziehen als zweitstärkste Kraft die Grünen mit 14 Mitgliedern in den Kreistag ein, sie haben acht Mandate dazu gewonnen. Gefolgt von der ehemals zweitstärksten Kraft SPD, die auf zwölf Sitze kommt, also zwei verloren hat. Die FDP kommt im neuen Kreistag auf fünf Sitze (vorher vier), bei AfD und Linke bleibt es bei je zwei Sitzen, bei den Freien Wählern (FW) bei einem, auch für Die Partei gibt es einen Sitz. Nicht mehr vertreten sind die Piraten.

Termin Der Termin für die erste Sitzung des neuen Kreistags ist Donnerstag, 5. November, im Sitzungssaal des Forums am Rathausmarkt in Viersen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr.

In Viersen, Nettetal, Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten hat die CDU die meisten Stimmen geholt – die meisten in Schwalmtal (47,2 Prozent), die wenigsten in Niederkrüchten (37,7 Prozent). Die SPD folgte in Viersen dahinter (24 Prozent), in den anderen Kommunen entfielen hinter der CDU die meisten Stimmen auf die Grünen. In Schwalmtal etwa holten sie 27,3 Prozent bei der Kreistagswahl. Die FDP kam auf 5,3 (Viersen) bis 14,4 Prozent (Brüggen); die Linke auf 1,8 (Brüggen) bis 4,6 Prozent (Viersen); die AfD auf 3,1 (Schwalmtal) bis 4,7 Prozent (Nettetal); Die Partei auf 1,2 (Schwalmtal) bis 3,7 Prozent (Nettetal), FW auf 0,5 (Schwalmtal) bis 0,9 Prozent (Brüggen).