Kempen : Bürgermeister Rübo wird verabschiedet

Volker Rübo geht am 31. Oktober in Ruhestand. Foto: Norbert Prümen

Kempen Am Ende der letzten Sitzung des alten Kempener Stadtrates, der am morgigen Dienstag, 6. Oktober, ab 18 Uhr im Pädagogischen Zentrum des Gymnasiums Thomaeum in Kempen (Am Gymnasium 4) tagt, wird neben langjährigen Ratsmitgliedern auch der noch amtierende Bürgermeister Volker Rübo (CDU) verabschiedet.