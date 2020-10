Erstes Konzert der Evangelischen Kirchengemeinde Kempen seit Beginn der Corona-Pandemie : Querverbindung traditioneller und moderner Musik in Thomaskirche

Kempen Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie lud die Evangelische ­Kirchengemeinde Kempen zu einem Konzert in die Thomaskirche ein. Rund 20 Besucher hatten sich für das Konzert des Trio Contemporaneo angemeldet.

Mit Kissen, die sparsam auf den Bänken verteilt wurden, war am Sonntagabend die geplante Sitzordnung in der Thomaskirche in Kempen unübersehbar. Rund 20 Besucher hatten sich für das Konzert des Trio Contemporaneo angemeldet. Für Kantorin und Organisatorin Stefanie Hollinger war diese geringe Zahl nicht überraschend: „Ich habe das so erwartet bei moderner Musik im Programm“, sagte sie.