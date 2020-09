Einbruch in Viersen : Maskierte fliehen mit Zigaretten aus Supermarkt

Viersen Die Täter flohen mit Zigarettenpackungen im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Markt in Viersen.

Die Alarmanlage ist um 2.54 Uhr losgegangen, doch das schreckte die Täter nicht ab: Einbrecher haben am Dienstagmorgen in einer Edeka-Filiale an der Lütticher Straße in Viersen Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatten sie zwei rückwärtig zur Brüsseler Allee beziehungsweise Güterstraße gelegene Tore aufgebrochen und sich durch einen Hintereingang gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum verschafft. Dort rafften sie innerhalb von zwei Minuten die Zigarettenpackungen zusammen und füllten ihre Beute in einen etwa ein Mal ein Meter großen Sack. Die beiden dunkel gekleideten maskierten Männer brachten den Sack zu einem an der Güterstraße geparkten Fahrzeug und flohen. Die Polizei fahndete sofort mit mehreren Einsatzfahrzeugen nach den Tätern, fand sie aber nicht. Zeugen melden sich unter Ruf 02162 3770.