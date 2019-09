100. Geburtstag von Werner Lehmann : Ein Pionier der Nachrichtentechnik

Werner Lehmann wird 100 Jahre alt. In seinem Zimmer im St.-Peter-Stift stehen viele Bücher. Die hat der Jubilar alle gelesen. Foto: Axel Küppers

Kempen Werner Lehmann vollendet am Samstag sein 100. Lebensjahr. Seit 2014 lebt er im Kempener St.-Peter-Stift.

Sein 100. Lebensjahr vollendet am Samstag, 28. September, Werner Lehmann. „Ich fühle mich gesund“, sagt der Bewohner des St.-Peter-Stiftes im Kempener Süden. Am kommenden Dienstag, 1. Oktober, um 10.30 Uhr richtet seine Familie für ihn einen Empfang in der Kapelle des Altenheims an der Auguste-Tibus-Straße aus.

Werner Lehmann erblickte im Herbst 1919 in der Sächsischen Schweiz bei Pirna das Licht der Welt. Mit vier Geschwistern wuchs er an der Elbe auf. Auf Wunsch des Vaters, der Landbriefträger war, lernte Lehmann Elektromechaniker. 1940 wurde er kriegsbedingt zur Marine eingezogen, wo er als Funker und Nachrichtentechniker im norddeutschen Raum eingesetzt wurde.

Info Das ist der „eiserne Schutzmann“ Foto: Deutsche Hochschule der Polizei Als Weiterentwicklung von Straßenmeldern aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wurde bei der Internationalen Polizeiausstellung in Essen im Jahr 1956 eine Notrufeinrichtung zur kostenlosen Alarmierung der Polizei durch die Bevölkerung vorgestellt. An der Entwicklung hat Werner Lehmann mitgewirkt. Dieser so genannte eiserne Schutzmann erfuhr eine weite Verbreitung. So waren etwa in Nordrhein-Westfalen bis zu 3000 der hellgrünen Säulen aufgestellt, lange bevor ein einheitlicher, kostenloser Notruf etwa aus Telefonzellen möglich war. Der eiserne Schutzmann war etwa 2,20 Meter hoch und mit einer beleuchteten Schriftzeile „Polizei“ oder auch „Polizei + Feuer“ am Dach gekennzeichnet. Die Spitze der Säule bildete eine gelbe Rundumleuchte. Sie wurde aktiviert, wenn ein Nutzer durch Betätigung eines Knebelschalters über eine Freisprecheinrichtung den Kontakt zur Polizei herstellte. Die Leitstelle konnte ihrerseits jede einzelne Rufsäule anrufen, woraufhin die Rundumleuchte Polizeibeamten vor Ort den Anruf signalisierte. Der „eiserne Schutzmann“ verrichtet heute noch vereinzelt seinen Dienst. Neuere Modelle sind aus Kunststoff gefertigt, haben rote statt hellgrüner Farbe, der Knebelschalter ist durch einen Druckknopf ersetzt, und die Rundumleuchte fehlt.

In der schweren Nachkriegszeit musste er in Detmold im ostwestfälischen Lipperland zunächst als Dorfschutzmann Dienst tun. Doch auch da wurde seine Begabung schnell erkannt: Lehmann wurde als Fernschreibmechaniker eingesetzt und entwickelte die Nachrichtentechnik auf NRW-Ebene entschieden weiter. So hat er den ersten computergesteuerten Fernschreiber und das berühmte grüne Notruftelefon „Polizei-Feuer“ mit der Alarm-Sirene on top mitkonzipiert. Für seine Verdienste auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik ist ihm 1979 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen worden. In diesen Jahren lebte die Familie in Essen.