Fußball : Werner Gatz vollendet heute sein 70. Lebensjahr

Werner Gatz. Foto: KM

Krefeld Der Vorsitzende des Kreisschiedsrichter-Ausschusses ist ein wichtiger Funktionär des Fußball-Kreises Kempen-Krefeld.

Von Josef Hermanns

Mit Werner Gatz vollendet am Samstag einer der wichtigsten Funktionäre des Fußballkreises Kempen-Krefeld sein 70. Lebensjahr. Er ist seit 1989 Geschäftsführer und seit 1995 Kreisschiedsrichterobmann. Er folgte damals auf Gustav Müller und ist heute der Herr über etwa 250 Schiedsrichter.

Fußball gespielt hat Werner Gatz in der Jugend des heutigen Hülser SV. Als 18-Jähriger wechselte er 1966 zur DJK Fortuna Dilkrath. Diesem Verein gehört er auch heute noch an. Er spielte dort in der A-Jugend und in der 1. Mannschaft. 1970 beendete er aber seine Spieler-Kariere und konzentrierte sich ganz auf die Schiedsrichterlaufbahn.

Bereits 1971 leitete er Spiele in der Bezirksliga, 1973 ging es in die Landesliga, 1978 erfolgte der Sprung in die Verbandsliga und 1986 stieg er in die Oberliga auf, der damals vierthöchsten Spielklasse in Deutschland. Als Schiedsrichterassistent kam Gatz im Sommer 1988 auf die DFB-Liste. Am 1. Oktober 1988 gab Werner dann sein Debüt in der 2. Liga beim Spiel zwischen dem FC Homburg und Kickers Offenbach als Assistent von Leo Kentsch (Essen). Eine Woche später, am 8. Oktober, erhielt er dann seine erste Berufung in der Fußballbundesliga. Er assistierte im Weserstadion Jürgen Jansen aus Essen bei der Partie Werder Bremen gegen den FC St. Pauli Insgesamt kam er 76 Mal in den ersten beiden Ligen an der Linie zum Einsatz. In Liga eins meistens zusammen mit Ralph van Hoof (Kleve) als Assistenten von Jürgen Jansen.

Einen besonderen Moment seiner Karriere erlebte er beim Bundesligaspiel am 12. Spieltag der Saison 1993/94 zwischen Bayer Leverkusen und Schalke 04. Torhüter der „Knappen“ war der damals noch junge Jens Lehmann, dessen Trainer Jörg Berger hieß. Lehmann erwischte in diesem Spiel einen rabenschwarzen Tag und hatte bereits nach 27 Minuten drei Gegentore kassiert. Das brachte den inzwischen verstorbenen Berger dermaßen auf die Palme, dass er die Fahne an der Mittellinie aus der Verankerung riss und mit dieser gleich vor den Augen von Gatz wild in Richtung seines Torhüters gestikulierte und ihn dann auch zur Pause auswechselte. Ein Moment, den Werner Gatz genauso wenig vergisst wie die zufällige Einladung von Hertha BSC Berlin zur 100 Jahrfeier. Er ließ es sich damit seinen Kollegen unter 1.000 geladenen Gästen im Anschluss an eine Begegnung in der 2. Bundesliga im Jahr 1992 gut gehen.