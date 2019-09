Nachruf : Abschied von Pfarrer Frohn

Der frühere Pfarrer Joseph Frohn ist gestorben. Foto: Wolfgang Kaiser

Mülhausen Der langjährige katholische Geistliche ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Am Samstag wird er in Mülhausen beerdigt. Er hat dort viele Akzente gesetzt.

Von Alfred Knorr

In Mülhausen wird am Samstag, 28. September, der frühere langjährige Pfarrer Joseph Walter Frohn zu Grabe getragen. Der Geistliche war am 18. September im Alter von 83 Jahren nach längerer Krankheit gestorben. Frohn, der zuletzt in Aachen lebte, wirkte 27 Jahre als Pfarrer in St. Heinrich zu Mülhausen und prägte die Gemeinde als Seelsorger. Seine Überzeugung lag darin, „den Menschen zu Gott zu führen“. Die Exequien werden am Samstag um 10 Uhr in der Kirche St. Heinrich in Mülhausen gehalten, anschließend ist die Beerdigung auf dem Mülhausener Friedhof an der Grasheider Straße.

Geboren wurde Frohn am 8. Januar 1936 in Huchem-Stammeln (Kreis Düren) als Jüngster von vier Kindern. Er studierte zunächst Jura, dann Theologie in Bonn und Münster, bevor er 1971 in das Priesterseminar Aachen eintrat. Ein Jahr später erhielt er als Spätberufener im Aachener Dom die Priesterweihe. Sein Primizspruch lautete: „Einen anderen Grund vermag niemand zu legen, als den, der gelegt ist, und das ist Jesus Christus“ (1 Kor 3,11). Die ersten fünf Jahre war Frohn als Kaplan an St. Peter und Paul in Eschweiler tätig, danach wurde er als Religionslehrer an die Liebfrauenschule in Mülhausen berufen und 1984 zum Pfarrer an St. Heinrich bestellt. Dort wirkte er so lange wie kein Geistlicher vor ihm. Gleichzeitig war er Hausgeistlicher der „Schwestern Unserer Lieben Frau“ im Mülhausener Provinzhaus. Neben diesen Aufgaben war Frohn als Diözesanrichter tätig und betreute darüber hinaus ältere und kranke Priester und Diakone im Bistum Aachen.

In seine Amtszeit als Pfarrer fielen umfangreiche Maßnahmen zur Substanzsicherung am Kirchenbau, wie die kostspielige Sanierung des Kirchendaches sowie die Neuanschaffung der Orgel. Eine Herzensangelegenheit für Pastor Frohn war die Sorge um die überkommenen Stücke der Kirchenausstattung, wie die Veränderungen am Tabernakel und der Kanzel. Neu angeschafft wurde die Steinsandfigur des Hl. Antonius von Padua, die zwar umstritten, aber nach Meinung von Pastor Frohn als „Kunstwerk unserer Zeit in der St. Heinrichskirche präsent sein“ sollte.

Im Besonderen lagen Pastor Frohn die Menschen seiner Gemeinde am Herzen. Er kümmerte sich um jeden Einzelnen, der seelsorgerisch Trost bedurfte, aber setzte sich auch für die zahlreichen Gruppen von St. Heinrich ein: Dies waren die Messdienergruppen, die Schützen, die Feuerwehr, die Frauen und Senioren, die Kindergartenkinder, die Ordensschwestern sowie die Mitgliedern des Tischtennisvereins und des Martinskomitees. In guter Erinnerung sind vielen die regelmäßig stattfindenden Romfahrten mit den Papstaudienzen.