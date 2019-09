Haus Ercklentz : Neustart für historisches Gasthaus

Die Handwerker sind ins Haus Erck­lentz an der Judenstraße in Kempen eingezogen. Mit Hochdruck wird das Restaurant renoviert. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Das traditionsreiche Haus Ercklentz in Kempen eröffnet am 1. November unter neuer Leitung. Die Jung-Gastronomen Matthias Ebbinghaus und Mario Scarpelli wagen mit der Übernahme des Lokals den Schritt in die Selbstständigkeit.

Seit einigen Tagen sind die Handwerker in das Haus eingezogen. Der Inhaber, die Kempener Wohnungsgesellschaft Ralf Schmitz, lässt das Haus Ercklentz an der Judenstraße 8 in der Altstadt derzeit noch einmal renovieren. Axel Schmitz betreut das Objekt verantwortlich. „Wir haben bereits die alten Holzböden im Erdgeschoss erneuern lassen. Die gesamte Elektrik wird derzeit geprüft und teilweise erneuert. Die Maler sorgen für einen frischen Anstrich der Gast­räume und der Fenster“, sagt er am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Anlass ist die Vorstellung der neuen Pächter der Immobilie. Matthias Ebbinghaus und Mario Scarpelli haben das Traditionsgasthaus, das seit einigen Jahren unter dem Namen „Ercklentz“ firmiert, übernommen.

Die beiden 23 Jahre alten Nachwuchs-Gastronomen wagen mit der Übernahme des Restaurants den Schritt in die Selbstständigkeit. Matthias Ebbinghaus lebt mit seiner Familie in Kempen, seine Frau stammt aus der Thomasstadt. „Das Ercklentz lag mir immer schon am Herzen“, sagt der junge Küchenchef. Er arbeitete bislang gemeinsam mit seinem Kollegen und Freund Mario Scarpelli im Restaurant „La Calma“ in Moers. Dort boten die beiden Köche eine mediterran angehauchte Küche auf hohem Niveau. Das Lokal hat in der Gastronomie-Branche einen sehr guten Ruf.

Mario Scarpelli (links) und Matthias Ebbinghaus wollen das Traditionshaus wieder nach vorne bringen. Bis zur Eröffnung gibt es noch viel zu tun. Foto: Wolfgang Kaiser

INFO Tuchkaufmann lässt Haus Ercklentz bauen Bauherr des Hauses Ercklentz an der Judenstraße 8 in der Kempener Altstadt war nach Angaben des Denkmalamtes der Stadt Kempen der Tuchkaufmann Gerhard Arnold Mühlen. Er begründete 1778 eine gemeinnützige Stiftung, die in Kempen „Der ewige Pott“ genannt wird und heute noch der Stadt und ihrer Kirche dient. Nachbesitzer war Peter Anton Thissen, von 1808 bis 1811 Kempener Bürgermeister. Er ließ das Haus im französischen Empire-Stil umbauen. Dies ist heute noch im Erdgeschoss zu erkennen. Noch im 19. Jahrhundert wurde das Gebäude mehrfach umgebaut, so wurde die Stuck-Fassade vorgesetzt. Die Gliederung der fünf Fensterachsen und die nach oben abnehmende Höhe der Fenster blieb aber bestehen. Das Haus Ercklentz ist auch Bestandteil von Altstadtführungen, die das Kulturamt regelmäßig anbietet.

Ebbinghaus und Scarpelli kennen sich seit rund vier Jahren. Sie absolvierten gemeinsam ihre Ausbildung bei Sternekoch Peter Waldmann im Hotel-Restaurant „Zur Linde“ in Moers-Repelen, seit Jahrzehnten eine gastliche Stätte auf sehr hohem Niveau. Vor etwa einem Jahr übernahmen beide als Angestellte die Leitung des „La Calma“ in Moers. Nun also der Wechsel nach Kempen: Entscheidend ist für beide, nicht mehr angestellt zu sein, sondern selbst zu bestimmen, wie sie ihr Restaurant führen und was sie ihren Gästen servieren möchten. „Wir versprechen eine gutbürgerliche deutsche Küche, sehr gehoben, italienisch angehaucht“, sagen die beiden. Mit ihrem Konzept, das in Teilen die Richtung ihres Vorgängers Sascha Terhorst aufgreift und erweitert, wollen sie das „Ercklentz“ weiterhin an der Spitze der Kempener Gastronomie halten. „Die Nummer eins zu sein, ist unser Anspruch. Daran wollen wir gemessen werden.“

Axel Schmitz ist als Eigentümer des Hauses überzeugt, mit den beiden ambitionierten Jung-Gastronomen die richtige Wahl getroffen zu haben. Seit Anfang Juli dieses Jahres war das Restaurant geschlossen, Pächter Sascha Terhorst hatte Schmitz um Auflösung des Pachtvertrages gebeten.

Den hatte er gemeinsam mit seiner damaligen Lebensgefährtin Patricia Schmidt und dem Ehepaar Giesecke (früher „Kemp’sches Huus“) 2014 geschlossen und das „Ercklentz“ nach einer Modernisierung neu eröffnet. Kurze Zeit später machten Terhorst und Schmidt dann alleine weiter. Unvergessen ist die Zeit mit Wolfgang Beeren als Gastgeber im Haus Ercklentz. Er führte über viele Jahre mit seinem „Bärlin’s“ ein beliebtes Lokal für die Kempener und für Gäste aus der gesamten Region. Beeren setzte sich 2014 zur Ruhe.

Axel Schmitz ist von den neuen Pächtern des Hauses überzeugt. Er hatte nach der vorübergehenden Schließung des „Ercklentz“ etliche Anfragen von Interessenten, die das Restaurant übernehmen wollten. Er habe sich das Konzept von Ebbinghaus und Scarpelli genau angesehen, war mit seiner Familie im Moerser Restaurant „La Calma“ sozusagen zur Probe essen.