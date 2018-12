Fußball: Chef der Schiedsrichter vollendet am Samstag sein 70. Lebensjahr

Nettetal Werner Gatz, Vorsitzender des Schiedsrichter-Ausschusses im Fußballkreis Kempen/Krefeld, feiert mit der Familie und Freunden in Lobberich.

Fußball gespielt hat Werner Gatz in der Jugend des heutigen Hülser SV. Als 18-Jähriger wechselte er 1966 zur DJK Fortuna Dilkrath. Diesem Verein gehört er auch heute noch an. Er spielte dort in der A-Jugend und in der ersten Mannschaft. 1970 beendete er aber seine Spieler-Karriere und konzentrierte sich ganz auf die Schiedsrichterlaufbahn. Bereits 1971 leitete er Spiele in der Bezirksliga, 1973 ging es in die Landesliga, 1978 erfolgte der Sprung in die Verbandsliga und 1986 stieg er in die Oberliga auf, der damals vierthöchsten Spielklasse in Deutschland. Als Schiedsrichterassistent kam Gatz im Sommer 1988 auf die DFB-Liste. Am 1. Oktober 1988 gab Gatz dann sein Debüt in der 2. Liga beim Spiel zwischen dem FC Homburg und Kickers Offenbach als Assistent von Leo Kentsch (Essen). Eine Woche später, am 8. Oktober, erhielt er dann seine erste Berufung in der 1. Bundesliga. Er assistierte im Weserstadion Jürgen Jansen aus Essen bei der Partie Werder Bremen gegen den FC St. Pauli Insgesamt kam er 76 Mal in den ersten beiden Ligen an der Linie zum Einsatz.