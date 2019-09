Informationen und Aktionen : Erster Kempener Klima-Tag in der Wartsbergsiedlung

Tönisberg Der erste Klima-Tag auf dem Wartsberg in Tönisberg findet am Samstag, 28. September, von 11 bis 16 Uhr statt. Im Musterhaus der Stadtwerke Kempen am Birkenweg 8 präsentieren sich unter anderem die Hochschule Düsseldorf, die Stadtwerke selbst und die Firma Elektro Kranen, die alle mit am Bau des Energie-Musterhauses beteiligt waren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neben Fachberatern und Fachvorträgen zum Thema „Klimawandel“ um 11 Uhr und „Klima Wartsberg“ um 15 Uhr können die Besucher vor Ort den eigenen CO 2 -Fußabdruck ermitteln und bei einer Klima-Rallye mitmachen. Für die kleinen Gäste gibt es eine Carrerabahn im Handbetrieb, und jeder Interessierte kann unter Anleitung sein eigenes kleines Brennstoffzellenauto bauen. Informationen im Rahmen der energetischen Ausstellung im Musterhaus und Informationsstände der Partner runden das Angebot ab. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.

Im Rahmen der Quartiersentwicklung Wartsberg wurde ein bestehendes Einfamilienhaus in der Siedlung zum Musterhaus umgebaut. Ziel des Quartierskonzeptes, das seit 2014 umgesetzt wird, ist es, den Ist-Zustand der Siedlung zu erfassen und darauf aufbauend einen Katalog von Verbesserungsmöglichkeiten zu entwickeln. Hierbei war es für die beteiligten Partner Stadtwerke und Stadt Kempen sowie Hochschule Düsseldorf wichtig, die Bewohner und Eigentümer des Häuser in der Wartsbergsiedlung sowie weitere Akteure in die Erarbeitung einzubeziehen. „Der Beteiligungsprozess bezieht sich dabei nicht nur auf energetische Fragestellungen, sondern auf die lebenswerte und umweltgerechte Entwicklung des Quartiers allgemein“, so Kempens Stadtsprecher Christoph Dellmans.

Ein „Leuchtturmprojekt“ der Quartiersentwicklung war dabei der Umbau des Reihenhauses am Birkenweg zum energetisch sanierten Musterhaus mit zweckmäßiger Innenaufteilung und hohem Wohnwert. Die Finanzierung erfolgte über die Stadtwerke, das Konzept vom Projektteam der Hochschule Düsseldorf. Das Musterhaus soll Interessierten verdeutlichen, welche Sanierungsmöglichkeiten in einem Haus aus den 1960er-Jahren stecken. Dellmans: „Eine energetische Ausstellung führt in das Thema ein, am Gebäude gezeigte Maßnahmen sind sowohl auf baugleiche Häuser in der Siedlung als auch auf andere Bestandsgebäude übertragbar und somit über die Grenzen des Wartsbergs hinaus von Interesse.“

(RP)