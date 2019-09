„nachtfrequenz19“ : Mit Bussen durch die Nacht der Jugendkultur

Kempen/Grefrath In der Nacht von Samstag auf Sonntag gibt es wieder Kulturangebote für Jugendliche im Kreis Viersen.

In der Nacht von Samstag, 28. September, auf Sonntag, 29. September, feiern Jugendliche ab 14 Jahren in ganz Nordrhein-Westfalen die „nachtfrequenz19 – Nacht der Jugendkultur“. Auch der Kreis Viersen ist wieder mit dabei.

So lädt das Jugendkulturhaus „Dingens“ in Grefrath zu einer „Open Sports Night Extreme“ ein, das „Haus für Familien – Campus“ in Kempen zu einem Konzert mit überraschenden Bands und Musikern, das Jugendfreizeitheim „Chilly“ in Amern zu einer Party mit Open Stage und DJ-Battle sowie das katholische Jugendheim „Arche“ in Lobberich zu einem Newcomer-Konzert mit kulinarischer Vielfalt und Disco.