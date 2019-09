Hülser Straße in Kempen : Naturschützer wollen Beschluss zur Baumfällung prüfen lassen

Kempen Für den Bau eines Kreisverkehrs sollen etliche mehr als 70 Jahre alte, vitale Linden gefällt werden.

„Es ist erschreckend, mit welchen Methoden eine Stadtverwaltung ihre Bauplanungen durchdrückt.“ So kommentiert die Vorsitzende des BUND-Kreisverbandes Viersen, Almut Grytzmann-Meister, den vom Ausschuss für Umwelt, Planung und Klimaschutz des Kempener Stadtrates mit großer Mehrheit beschlossenen Bau eines neuen Kreisverkehrs an der Hülser Straße in Kempen. Von dort aus soll ein neues Gewerbegebiet erschlossen werden. Wie berichtet, müssen dafür etliche zum Teil mehr als 70 Jahre alte, vitale Linden gefällt werden. Die Straße wird dadurch an dieser Stelle ihren Alleecharakter verlieren. Naturschützer hatten bis zuletzt versucht, die notwendige Abholzung der Bäume zu verhindern.