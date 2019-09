„Holiday on Ice“ : Hilfe für die „Action Medeor“

Grefrath Die Eislaufrevue „Holiday on Ice“ unterstützt das Vorster Medikamentenhilfswerk.

Mit der Revue „Holiday on ce“ haben die Action Medeor und der EisSport & EventPark im Frühjahr eine langfristige Kooperation vereinbart. Für das Medikamentenhilfswerk wurden bereits jetzt über 2000 Euro eingespielt, wobei die heiße Phase des Vorverkaufs noch nicht einmal begonnen hat. „Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie viel Action Medeor schon mit kleinen Beträgen bewirken kann. Mit 25 Euro können wir zehn mangelernährte Kinder über ein Jahr mit Vitaminpräparaten versorgen und stärken“, sagt Präsident Siegfried Thomaßen. Die Charity-Show von „Holiday in Ice“ findet Donnerstag, 28. November, 19.30 Uhr, statt. Die Weltpremiere des neuen Programms ist am Abend zuvor zu sehen. „Wir sind von der Unterstützung unserer Besucher und Partner rund um die Charity-Show begeistert“, sagt Veranstaltungsleiter Jan Lankes. Der besondere Dank gilt der regionalen Wirtschaft und der Unternehmer-Initiative Linker Niederrhein, die fast alle ihre Unterstützung zusagt hätten. Eishockeynationalspieler Daniel Pietta (32) von den Krefelder Pinguinen unterstützt die Aktion und informierte sich jetzt vor Ort. „Als gebürtiger Krefelder, der in St. Tönis aufgewachsen ist, kenne ich Medeor schon von Kindesbeinen an. Heute konnte ich mich persönlich von der unglaublich wichtigen Arbeit überzeugen und hautnah kennenlernen, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie dringend gebraucht wird.“